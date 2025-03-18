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İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 18:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
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İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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