18 Mart 2025, Salı
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.