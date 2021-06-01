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İstanbul'un yeni simgesi: Çamlıca Kulesi! İçini A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 01.06.2021 09:10
Güncelleme:01.06.2021 09:18
İstanbul'un yeni simgelerinden Çamlıca Kulesi Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile açılmıştı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kuleyi yakından inceledi. İşte kuleyi özel kılan özellikler...

İstanbul'un fethi'nin 568. yılında Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Çamlıca Kulesi'nin içine A Haber girdi.

Ekim 2015'te yapımına başlanan Çamlıca Kulesi, 369 metrelik uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olarak da tarihe geçti.

Uzay üssünü andıran kulenin kontrol merkezi. İstanbul'un tüm radyolarının artık tek bir noktada hizmet aldığı bir yer.

5 yıllık çalışmanın sonucunda hizmete giren çamlıca kulesi ile filmlere resimlere konu olan İstanbul'un silueti anten çöplüğünden kurtarıldı.

Televizyon kulesi olarak daha önce hizmet vermeye başlayan dev kulede halka açık restoran ve teras kısmı bulunuyor.

Yeni Çamlıca Kulesi'nin eşsiz İstanbul manzarası ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Kule teknik özellikleri ve eşsiz mimarisiyle İstanbul'un değerine değer katacak.

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