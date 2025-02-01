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İstanbul’un ortasında bir masal: Kız Kulesi! Bir ömre bedel, yaşamasını bilene

İstanbul'un ortasında bir masal: Kız Kulesi! "Bir ömre bedel, yaşamasını bilene"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 20:08
İstanbul Boğazı’nın ortasında, yüzyıllardır dimdik ayakta duran bir güzellik: Kız Kulesi. Tarihin derinliklerinden gelen efsaneleriyle ve düşleri süsleyen romantik hikâyeleriyle bugün de hayranlık uyandırıyor. Mitolojiden Osmanlı’ya, hayali ve gerçek anılarla dolu bu sır dolu kuleyi, ekibimizden Sümeyye Baltacı uzman konuğu ile birlikte sizler için gezdi. Yaşayan İstanbul'da izliyoruz…
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İstanbul’un ortasında bir masal: Kız Kulesi! Bir ömre bedel, yaşamasını bilene
İstanbul’un ortasında bir masal: Kız Kulesi!
İstanbul'un ortasında bir masal: Kız Kulesi!
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