01 Şubat 2025, Cumartesi
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İstanbul'un ortasında bir masal: Kız Kulesi! "Bir ömre bedel, yaşamasını bilene"
İstanbul Boğazı’nın ortasında, yüzyıllardır dimdik ayakta duran bir güzellik: Kız Kulesi. Tarihin derinliklerinden gelen efsaneleriyle ve düşleri süsleyen romantik hikâyeleriyle bugün de hayranlık uyandırıyor. Mitolojiden Osmanlı’ya, hayali ve gerçek anılarla dolu bu sır dolu kuleyi, ekibimizden Sümeyye Baltacı uzman konuğu ile birlikte sizler için gezdi. Yaşayan İstanbul'da izliyoruz…