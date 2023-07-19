İstanbul’un meşhur caddesinde duvar çökme tehlikesi! Ölümle yan yana yürüyüş

Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi ve Yıldız Park'ın etrafındaki duvarlar, her an çökme riskiyle karşı karşıya. Alınan tek önlem ise bakın ne oldu! İşte tüm detaylar...

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