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İstanbul’un meşhur caddesinde duvar çökme tehlikesi! Ölümle yan yana yürüyüş

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 09:14
Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi ve Yıldız Park'ın etrafındaki duvarlar, her an çökme riskiyle karşı karşıya. Alınan tek önlem ise bakın ne oldu! İşte tüm detaylar...
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Ölümle yan yana yürüyüş
Ölümle yan yana yürüyüş
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