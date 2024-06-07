07 Haziran 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul'un ''kumdan'' binaları
İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar günü 1 kişinin hayatını kaybedip 8 kişinin yaralandığı bina çökmesinin ardından olası bir depremde ne olacak? Sorusu akıllara geldi. İstanbul'un depremde yıkılma riski en yüksek olan iki ilçesi ise Küçükçekmece ve Avcılar. Söz konusu ilçelerde özellikle eski evler her an yıkılacakmış gibi. Binaların sahipleri karot örneği raporunda taşınmazlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulansa da, felakete davetiye çıkararak "Binamız sağlam bakımını yaptırım ay sonu boyatacağız" cevabını verdi. İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.