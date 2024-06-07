İstanbul’un ’’kumdan’’ binaları

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar günü 1 kişinin hayatını kaybedip 8 kişinin yaralandığı bina çökmesinin ardından olası bir depremde ne olacak? Sorusu akıllara geldi. İstanbul'un depremde yıkılma riski en yüksek olan iki ilçesi ise Küçükçekmece ve Avcılar. Söz konusu ilçelerde özellikle eski evler her an yıkılacakmış gibi. Binaların sahipleri karot örneği raporunda taşınmazlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulansa da, felakete davetiye çıkararak "Binamız sağlam bakımını yaptırım ay sonu boyatacağız" cevabını verdi. İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.