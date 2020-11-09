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İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada! Selam verip kabusu yaşattı

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Giriş: 09.11.2020 10:50
Güncelleme:09.11.2020 10:52
Sarıyer’de dün saat 08.30 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi’nde okuldaki kursuna gitmek için yola çıkan 17 yaşındaki genç, kendisine selam veren ortaokul yıllarındaki arkadaşı tarafından sokak ortasında sebepsiz yere bıçaklandı. Gencin bıçaklandığı ve şahsın onu kovaladığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, bıçaklı saldırgan Sarıyer polisi tarafından kısa sürede yakalandı.
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