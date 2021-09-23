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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların akabinde İstanbul'da gece saatleri itibariyle başlayan yağışlar günün ilk ışıklarıyla beraber etkili olmayı sürdürüyor.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışın etkili olmasıyla beraber vatandaşların kimi saçak altlarına sığınırken kimisi ise en yakın otobüs durağına koştu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Sağanak yağışların etkisiyle birlikte D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç sürücüleri yoğun trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise yağışların gün boyu etkili olacağı belirtirken sıcaklıkların normallerinde seyredeceği bildirildi.