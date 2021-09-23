İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul’da akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan sağanak yağış günün ilk ışıkları ile güç anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların akabinde İstanbul'da gece saatleri itibariyle başlayan yağışlar günün ilk ışıklarıyla beraber etkili olmayı sürdürüyor.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışın etkili olmasıyla beraber vatandaşların kimi saçak altlarına sığınırken kimisi ise en yakın otobüs durağına koştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sağanak yağışların etkisiyle birlikte D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç sürücüleri yoğun trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise yağışların gün boyu etkili olacağı belirtirken sıcaklıkların normallerinde seyredeceği bildirildi.