İstanbullular Boğaz’dan mahrum kaldı! İBB’nin çalışması bitmek bilmiyor

İstanbul Boğazı sadece bizler için değil tüm dünya için büyük öneme sahip. Böylesi bir güzelliğe sahipken İstanbullular bitmeyen çalışmalar nedeniyle eşsiz boğaz manzaralarından mahrum kalıyorlar. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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