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İstanbullular Boğaz’dan mahrum kaldı! İBB’nin çalışması bitmek bilmiyor

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 10:09
İstanbul Boğazı sadece bizler için değil tüm dünya için büyük öneme sahip. Böylesi bir güzelliğe sahipken İstanbullular bitmeyen çalışmalar nedeniyle eşsiz boğaz manzaralarından mahrum kalıyorlar. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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