İstanbul’daki trafik zorbası yakalandı

Sosyal medyada İstanbul’da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sonrası harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın tespit edildiğini belirterek ' Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz. ' açıklamasını yaptı.