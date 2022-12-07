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İstanbul'daki 'Tinder avcısı' evli çıktı! Şaşırtan detaylar | Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

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Giriş: 07.12.2022 08:52
Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşanmıştı. Belçikalı profesör Carolina, kendisini "ABD'li yaşam koçu Patrick" olarak tanıtan Afrika kökenli Alie'ye 7.5 milyon lira kaptırdı. Olayda çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
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