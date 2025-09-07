İstanbul’daki Gazzeliler A Haber’e konuştu

Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımı üzerinden yaklaşık üç sene geçmesine rağmen kentte yaşanan insani dram sürüyor. İstanbul'da hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinlilerin ise tek gündemi Gazze'den gelen haberler. A Haber ekibi olarak gurbette diken üzerinde yaşanan hayatlara kulak verdik.

Terör devleti İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce sivili katletti. Geride ise derin acılar ve yürek burkan hikayeler kaldı.

İstanbul'da eşi ve iki oğlu ile birlikte yaşayan Gazze'li Fethiyye Owda her gün katliamın ortasında kalan aile üyelerinden birinin acı haberini alma korkusu ile yaşıyor.