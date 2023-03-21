21 Mart 2023, Salı
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İstanbul'da zemin sıvılaşması tehlikesi! Prof. Dr. Süleyman Dalgıç o bölgeleri tek tek saydı! Depremde risk altında...
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Dalgıç, İstanbul'da zeminde sıvılaşma riskinin özellikle Marmara Denizi kıyıları, boğaz kıyıları, Haliç kıyıları ve Karadeniz kıyılarında olduğunu belirtti.