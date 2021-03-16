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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Giriş: 16.03.2021 09:06
Güncelleme:16.03.2021 09:09
İstanbul'da 7 ilçede internet üzerinden yas adışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bahis oynatmakta kullanıldığı belirlenen cep telefonları ve dijital materyallere el kondu. Operasyon anı kameralar tarafından görüntülendi.
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