İstanbul'da yangın faciası! Tekstil imalathanesindeki yangında itfaiyenin ihmali mi var?

İstanbul Güngören'de bir tekstil imalathanesinde yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerden korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen yabancı uyruklu 4 işçi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhmal iddiaları var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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