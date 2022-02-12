12 Şubat 2022, Cumartesi
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İstanbul'da yangın faciası! Tekstil imalathanesindeki yangında itfaiyenin ihmali mi var?
İstanbul Güngören'de bir tekstil imalathanesinde yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerden korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen yabancı uyruklu 4 işçi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhmal iddiaları var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.