12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da yangın faciası! Tekstil imalathanesindeki yangında itfaiyenin ihmali mi var?

İstanbul'da yangın faciası! Tekstil imalathanesindeki yangında itfaiyenin ihmali mi var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2022 10:12
İstanbul Güngören'de bir tekstil imalathanesinde yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerden korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen yabancı uyruklu 4 işçi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İhmal iddiaları var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hırsızlar Bu kadarına da pes dedirtti!
Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti!
Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu
Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu
Osmanlı’nın naif yüzü: Sebiller!
Osmanlı'nın naif yüzü: Sebiller!
Tomografi odasını birbirine kattılar!
Tomografi odasını birbirine kattılar!
Şoke eden olay! 3 kişi ölü bulundu
Şoke eden olay! 3 kişi ölü bulundu
İstanbul’da yangın faciası!
İstanbul'da yangın faciası!
Sait Uçar’ın cenazesinde büyük saygısızlık
Sait Uçar'ın cenazesinde büyük saygısızlık
Güngören’de iş yeri yangını
Güngören'de iş yeri yangını
Rehin aldı, ağzına silah soktu, gecelik giydirdi
Rehin aldı, ağzına silah soktu, gecelik giydirdi
Acılı baba dağdaki çocuklara seslendi!
Acılı baba dağdaki çocuklara seslendi!
Korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi
Korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi
İşte Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali
İşte Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali
Daha Fazla Video Göster