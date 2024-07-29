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İstanbul'da yanan motora ilginç müdahale! Camdan kovayla su fırlattı

İstanbul'da yanan motora ilginç müdahale! Camdan kovayla su fırlattı

İHA
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Giriş: 29.07.2024 11:01
İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken bir anda alev alan motosikleti söndürmek için çevredekiler seferber oldu. Motosikletin önünde yandığı binadaki bir vatandaş ise camdan kovayla su döktü.
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