29 Temmuz 2024, Pazartesi
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İstanbul'da yanan motora ilginç müdahale! Camdan kovayla su fırlattı
İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken bir anda alev alan motosikleti söndürmek için çevredekiler seferber oldu. Motosikletin önünde yandığı binadaki bir vatandaş ise camdan kovayla su döktü.