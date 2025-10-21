İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı

21 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 22:11
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Sürücüler, D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlandı. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar, evlere gitmek için uzun süre bekledi.
