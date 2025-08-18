18 Ağustos 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da trafik magandası terör estirdi! Kayda alındığını görünce söyledikleri pes dedirtti: İnmeyince bir şey olmuyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 09:06
İnsanların canını hiçe sayan trafik magandaları alınan önlemlere rağmen trafikte terör estirmeyi sürdürüyor. Bunu da kendilerince bir kılıfına uyduruyorlar. İstanbul'da yaşanan olay bu kadarına de pes dedirtti. Bakın kayda alındığını gören "34 LHE 561" plakalı servis aracını kullanan maganda neler söyledi...
Magandalıkta yeni seviye! MAGANDALIKTA YENİ SEVİYE!

