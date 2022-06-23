23 Haziran 2022, Perşembe
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İstanbul’da telefon hırsızı kamerada! Hırsızın 35 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İstanbul Şişli’de kadının arkasından sinsice yanaşan hırsız, çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen G.Ö'yü Şişli’de gözaltına aldı. 35 suç kaydı olduğu öğrenilen G.Ö işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine götürüldü.