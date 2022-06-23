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İstanbul’da telefon hırsızı kamerada! Hırsızın 35 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 23.06.2022 14:19
İstanbul Şişli’de kadının arkasından sinsice yanaşan hırsız, çantadaki cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen G.Ö'yü Şişli’de gözaltına aldı. 35 suç kaydı olduğu öğrenilen G.Ö işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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