İstanbul’da taksici terörü! Hem fazla para istedi hem de yumrukladı

İstanbul’da yine bir taksici dehşeti yaşandı. Duraktan çıktığı sırada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, yolcudan göstergede yazan ücretin fazlasını talep ederken kadın yolcu bu duruma tepki gösterdi. Kadının tepkisine sinirlenen şoför magandalık yaparak kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.