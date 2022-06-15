15 Haziran 2022, Çarşamba
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İstanbul’da taksici terörü! Hem fazla para istedi hem de yumrukladı
İstanbul’da yine bir taksici dehşeti yaşandı. Duraktan çıktığı sırada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, yolcudan göstergede yazan ücretin fazlasını talep ederken kadın yolcu bu duruma tepki gösterdi. Kadının tepkisine sinirlenen şoför magandalık yaparak kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.