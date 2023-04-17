17 Nisan 2023, Pazartesi
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İstanbul'da SMA'lı bebeğin bağış kutusuna göz dikti! Hırsız çaldı annesi kurtardı | O mücadele kamerada
Vicdansızlık örneği olay İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. SMA'lı bebek Çınar Topuz için bağış toplanan standın başına gelen kişi yardım yapacağını söyledi. Anne Melek Topuz'u para bozdurma bahanesiyle oyalayan şüpheli bağış kutusunu çalarak kaçtı. Melek Topuz peşinden koştuğu şüphelinin elinden motosiklete bindiği sırada bağış kutusunu aldı. O anlar böyle görüntülendi...