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İstanbul’da servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Esenyurt'ta servis aracının sokakta park etmeye çalışırken çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta park etmek için manevra yapan servis minibüsünün şoförü arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.