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İstanbul’da Şehir Hatları vapurunda ilginç olay! Durup dururken öyle bir şey yaptı ki…

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Giriş: 17.09.2023 09:53
İstanbul'da vapurdaki bir adam başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Saçlarının yandığını fark eden genç saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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