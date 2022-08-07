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İstanbul’da şaşırtan görüntüler! Taksinin üstünde yolculuk

DHA
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Giriş: 07.08.2022 11:40
İstanbul’da kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine kaputa oturan adam yaklaşık 400 metre aracın üstünde ilerledi. İlginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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