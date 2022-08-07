07 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da şaşırtan görüntüler! Taksinin üstünde yolculuk
İstanbul’da kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine kaputa oturan adam yaklaşık 400 metre aracın üstünde ilerledi. İlginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.