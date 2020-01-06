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06.01.2020

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor! Topkapı alt geçidini su bastı |Video

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan rüzgâr ve sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçidi kullanan sürücüler zor anlar yaşadı.

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Topkapı alt geçidini su bastı |Video
Topkapı alt geçidini su bastı |Video
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