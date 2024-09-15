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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 13:51
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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İstanbul’da sağanak
İstanbul'da sağanak
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