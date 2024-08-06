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İstanbul'da sabah trafiği

İstanbul'da sabah trafiği

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 09:10
Megakentte trafik yoğunluğu var mı? A Habe muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
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