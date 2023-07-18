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İstanbul’da polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! Bisikletli vatandaş can verdi

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Giriş: 18.07.2023 18:02
İstanbul Kadıköy'de polisten kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada 51 yaşındaki bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.
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