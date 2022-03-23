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İstanbul'da pitbull dehşeti! Genç adam çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

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Giriş: 23.03.2022 19:44
İstanbul Güngören'de ağızlığı olmadan dolaşan bir pitbull köpeği bir vatandaşı bacağından ısırdı. Genç çevredekilerin yardımıyla pitbulldan kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı. İşte o anlar...
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