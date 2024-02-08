İstanbul’da park kavgası cinayeti kamerada: Kafa atıp, kurşun yağdırdı

Beyoğlu Tophane’de bir emlakçı, araç parkı yüzünden kavga ettiği adamın oğluna kafa atıp, marketçiye silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybederken, olayla alakasız bir kişi de bacağından yaralandı. Olay anı kameralara anbean yansırken, katil zanlısı polis tarafından olay yerinde yakalandı.