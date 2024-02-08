08 Şubat 2024, Perşembe
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İstanbul’da park kavgası cinayeti kamerada: Kafa atıp, kurşun yağdırdı
Beyoğlu Tophane’de bir emlakçı, araç parkı yüzünden kavga ettiği adamın oğluna kafa atıp, marketçiye silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybederken, olayla alakasız bir kişi de bacağından yaralandı. Olay anı kameralara anbean yansırken, katil zanlısı polis tarafından olay yerinde yakalandı.