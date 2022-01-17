17 Ocak 2022, Pazartesi
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İstanbul'da neler oluyor? Bir İETT otobüsü daha dumanlar altında kaldı | Arnavutköy'den skandal görüntüler
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri yolda kalmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Arnavutköy'den gelen görüntülerde bir İETT otobüsü arıza sebebiyle yolda kaldı. Yolda kalan otobüsten dumanlar yükseldiği görüldü. İşte bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o görüntüler...