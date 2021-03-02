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İstanbul’da mobilya fabrikasında yangın! Dumanlar göğü kapladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2021 14:36
Güncelleme:02.03.2021 14:42
Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen bilgilere göre yangında 2 kişi yaralandı. Olay yerinden son bilgileri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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