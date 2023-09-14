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İstanbul'da metrobüs arıza yaptı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

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Giriş: 14.09.2023 16:05
İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs aracı arıza yaptı. Metrobüsün Cennet Mahallesi durağında arızalanması sonrası araçta bulunan vatandaşlar yürümek zorunda kalırken, bölgede metrobüs kuyruğu oluştu.
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