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İstanbul'da metro yine arıza yaptı! Seferler yapılamıyor

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Giriş: 26.09.2023 10:07
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Taksim-Hacıosman arasında yapıldığı bildirildi. Arızanın elektrik kaynaklı olduğu öğrenildi.
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