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İstanbul'da marketteki taciz anları kameraya böyle yansıdı
Avcılar’da alışveriş yapan kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Yaşanan korkunç olayın ardından kadının şikâyeti üzerine şüpheli yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. İhbar üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.