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İstanbul’da markette küçük kızı istismar eden sapık tutuklandı! İşte yakalanma görüntüleri

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Giriş: 12.12.2020 16:57
Güncelleme:12.12.2020 16:58
Esenler ilçesinde markette 11 yaşında küçük kızı taciz ettiği görüntüler sosyal medyada yayılan ve gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Öte yandan Ali Ö.'nün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanıp kelepçelendiği anın güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'un Esenler'de bir markette iddiaya göre engelli olduğu öne sürülen bir genç kızı taciz ettiği görüntüler sosyal medyada yayılan ve gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A. Ö.'yü Bayrampaşa Otogarda gözaltına aldı. İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada ise, yaşı küçük mağdur şahsın ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirildiği bilgisine yer verildi. Şüpheli A.Ö. İşlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da paylaşılan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tacizci A. Ö. 'yü Bayrampaşa'da gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Esenler'de market içinde bir kişinin alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilerek paylaşılan ve büyük tepki alan görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında 'zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları' şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmada; Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan şahsın Ali Ö.(47) olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsa yaptırılan fotoğraf teşhisinde, şüpheli şahıs mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Esenler'de market içinde alışveriş yapan genç kızı taciz eden A.Ö'nün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Şüphelinin yakalanıp, kelepçelenmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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