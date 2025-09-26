26 Eylül 2025, Cuma

İstanbul'da Kültür Yolu Festivali başlıyor! Bakan Ersoy müjdeyi verdi

İstanbul'da Kültür Yolu Festivali başlıyor! Bakan Ersoy müjdeyi verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 18:18
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “İstanbul Kültür Yolu Festivali”nin galasında konuştu. Bakan Ersoy, 'Bugün sizlere büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor.' dedi.
