26 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul'da Kültür Yolu Festivali başlıyor! Bakan Ersoy müjdeyi verdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “İstanbul Kültür Yolu Festivali”nin galasında konuştu. Bakan Ersoy, 'Bugün sizlere büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor.' dedi.