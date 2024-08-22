22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul'da kreş skandalı! Çocuk bahçede unutuldu: Gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da kreş skandalı! Çocuk bahçede unutuldu: Gözyaşlarına boğuldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2024 14:10
Güncelleme:22.08.2024 14:18
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kreşe giden bir çocuğun okulun bahçesinde unutulduğu iddia edildi. Bahçede tek başına ağlayan çocuğun o anları, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Aile, okuldan şikayetçi oldu..
Kreş skandalı! Çocuk bahçede unutuldu
Kreş skandalı! Çocuk bahçede unutuldu
Çeyrek asır sonra ortaya çıktı! Dev...
Çeyrek asır sonra ortaya çıktı! Dev...
Kedi ve tilkinin ekmek kavgası gülümsetti
Kedi ve tilkinin ekmek kavgası gülümsetti
Hamile kadını demir sopayla dövdü
Hamile kadını demir sopayla dövdü
İmamoğlu’ndan Özel’e mesaj
İmamoğlu’ndan Özel’e mesaj
8 çocuk bir çocuğa saldırdı
8 çocuk bir çocuğa saldırdı
Aydın’da kaçak elektrik akımı faciası
Aydın'da kaçak elektrik akımı faciası
Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi teşekkür için Büyükelçilikte!
Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi teşekkür için Büyükelçilikte!
Ordu’da ahıra giren ayı danayı öldürdü
Ordu’da ahıra giren ayı danayı öldürdü
Hafta sonu sağanak yağış bekleniyor
Hafta sonu sağanak yağış bekleniyor
Tuvaletinde 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı
Tuvaletinde 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı
Villaya kaçak giren domuz havuza böyle düştü
Villaya kaçak giren domuz havuza böyle düştü
Daha Fazla Video Göster