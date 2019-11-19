19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.11.2019

İstanbul’da kaza göz göre göre geldi!

Beşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul’da kaza göz göre göre geldi!
İstanbul’da kaza göz göre göre geldi!
Vatan Caddesi'nde otomobil takla attı!
Vatan Caddesi'nde otomobil takla attı!
Kenger sakızının kilosu altınla yarışıyor
Kenger sakızının kilosu altınla yarışıyor
Kayseri'de hasta yakını doktoru darp etti
Kayseri'de hasta yakını doktoru darp etti
Cam fasulye konservesi bomba gibi patladı
Cam fasulye konservesi bomba gibi patladı
Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor
Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor
Sakarya’nın Hendek ilçesinden acı haber!
Sakarya’nın Hendek ilçesinden acı haber!
İzmir'de korkunç cinayet
İzmir'de korkunç cinayet
Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek?
Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek?
Çocuk şuruplarındaki gizli tehlike
Çocuk şuruplarındaki gizli tehlike
Nejat Uygur vefatının 6. yılında anılıyor
Nejat Uygur vefatının 6. yılında anılıyor
Pirinç diye plastik satıyorlar
Pirinç diye plastik satıyorlar
Daha Fazla Video Göster