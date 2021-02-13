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İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı Sabah gazetesi manşetlerinde!

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Giriş: 13.02.2021 15:30
Güncelleme:13.02.2021 15:34
İstanbul'da 6 gün boyunca yoğun kar yağışının olması bekleniyor. İstanbul'da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Görülecek yağışın 1987 kışı etkisinde olacağı söylendi. O dönemki yaşananlar Sabah gazetesi manşetlerine de yansıdı.
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