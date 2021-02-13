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0){for(t=0;t
13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı Sabah gazetesi manşetlerinde! İstanbul'da kar alarmı verildi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı Sabah gazetesi manşetlerinde! Giriş: 13.02.2021 15:30 Güncelleme:13.02.2021 15:34 İstanbul'da 6 gün boyunca yoğun kar yağışının olması bekleniyor. İstanbul'da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Görülecek yağışın 1987 kışı etkisinde olacağı söylendi. O dönemki yaşananlar Sabah gazetesi manşetlerine de yansıdı. DİĞER