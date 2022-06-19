19 Haziran 2022, Pazar
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İstanbul'da kan donduran olay! Ünlü oyuncu Yonca Türkman balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.