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İstanbul'da kan donduran olay! Ünlü oyuncu Yonca Türkman balkondan düşerek hayatını kaybetti

DHA
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Giriş: 19.06.2022 16:20
Ünlü oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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