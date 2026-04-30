İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! Aktivist A Haber'de: İsrail'in gücü bizi durduramaz

Gazze'ye yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Yunanistan karasularında terör devleti İsrail donanması tarafından ablukaya alındı. Dronlar ve işaret fişekleriyle taciz edilen filoda ilk belirlemelere göre 7 tekne, İsrail tarafından ele geçirilirken teknede yaşananları filodaki aktivist Ramazan Tekdemir anlattı. Tekdemir, çocuklara çanta, puzzle ve oyuncak götürdüklerini ifade ederek "Elhamdülillah biz yolumuza devam ediyoruz. Biz Gazze’ye ulaşmaya karar vermişiz. Rabbim eğer uygun görmüşse, O istemişse biz oraya ulaşacağız. Bunun ne İsrail’in ne de bir başka bir gücün buna gücü asla yetmeyecek. Biz Allah’a iman ettik ve bu yolda inşallah dosdoğru ilerliyoruz. Gazzeliler bizden dua istiyor, destek istiyor, paylaşım istiyor. Elinizden ne geliyorsa onu yapın" dedi.