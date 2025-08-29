İstanbul’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 kişi gözaltında

Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen kaçak pırlanta soruşturmasında 40 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ise ele geçirildi. O eşyalar İstanbul Emniyeti’nde sergileniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan notları anlattı.

