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İstanbul’da kaç kilometre bisiklet yolu var?

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Giriş: 19.01.2023 11:01
İBB yönetimi bisiklet yolu vaadinde sınıfta kaldı. istanbul'daki bisiklet yollarını 650 kilometre uzunluğa ulaştırma sözü veren İBB yönetimi, eski yollarla birlikte 100 kilometre uzunluğu geçemedi.
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