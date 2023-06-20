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İstanbul'da iki aile sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada

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Giriş: 20.06.2023 15:56
Dün gece İstanbul’un Avcılar ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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