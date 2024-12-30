İstanbul’da hareketli gece! İSKİ borusu patladı ekipler alarma geçti

İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla yer altından tazyikli su fışkırırken, olay nedeniyle bir dükkan zarar gördü. Sokakta önlem alan ekipler, onarım çalışması başlattı.

Kadıköy'de akşam saatlerinde İSKİ'ye ait kanalizasyon borusu patladı. Olay yerine gelen ekipler, akan tazyikli suyu keserek çalışma başlattı. Çiğköfte dükkanında çalışan Ziya Balkan, "Biz hemen İSKİ'yi aradık, geleceklerini söylediler. Ama gelen giden olmadı. Su borusu patladı ve dükkanıma zarar verdi." dedi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait kanalizasyon borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli akan su nedeniyle bir dükkanda zarar oluştu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve İSKİ ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri, suyu keserek müdahale etti. Sokakta önlem alan ekiplerin gece saatlerinde onarım çalışması yapacağı öğrenildi.

"15 GÜNDÜR BURADA SU SIZIYOR"

Çalıştığı dükkanın zarar gördüğünü dile getiren Ziya Balkan, "Saat 21.00 sıralarında su sızıntısı yapmaya başladı. Biz hemen İSKİ'yi aradık, geleceklerini söylediler. Ama gelen giden olmadı. Su borusu patladı ve dükkanıma zarar verdi. Görüntülerde de vardır paylaştık hepsini. Maalesef saat 00.30 civarlarında geldiler. Çok merak ediyorum, bu İSKİ nereden geldi, Ankara'dan mı geldi. Yaklaşık 15 gündür burada su sızıyor ve biz söylüyoruz. Herhalde basınçtan mı oldu neyse patlama oldu. Çevreye zarar verdi, dükkanıma zarar verdi. İçeri su doldu, saatlerce kapalı kaldı. Kapattım iş yerini, temizledim. Maalesef neden kimse görevini yapmıyor." dedi.

Öte yandan patlayan su borusu vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de borunun patlamasıyla tazyikle akan suyun etrafa aktığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise sokaktaki vatandaşların tazyikle akan suyu şaşkınlıkla izlediği, gelen araçların ise farklı yollardan devam ettiği görülüyor.