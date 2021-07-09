İstanbul'da genç kızı evine götürüp tecavüz eden pilota 15 yıl hapis cezası

Sarıyer’de pilot Hasan G. sosyal medyada üzerinden tanıştığı genç kıza eğlence mekânında ısrar edip alkol aldırdıktan sonra “Bana güvenebilirsin. Çocuğumla da tanışırsın” diyerek evine götürdü. Burada genç kıza tecavüz etti. Genç kızın kıyafetinde DNA’sı bulunan pilot 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.