İstanbul'da gazinoda korkunç cinayet: Kadını başkalarıyla görünce ateş açtı

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir gazinoda çalışan ve gönül ilişkisi olduğu kadını başka birinin masasında gören şahıs kan döktü. Silahını çeken kişi kadının masasındaki iki gence kurşun yağdırırken, gençlerden biri öldü diğeri ağır yaralandı.