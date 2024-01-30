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İstanbul'da gazinoda korkunç cinayet: Kadını başkalarıyla görünce ateş açtı

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Giriş: 30.01.2024 16:04
Güncelleme:30.01.2024 16:04
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir gazinoda çalışan ve gönül ilişkisi olduğu kadını başka birinin masasında gören şahıs kan döktü. Silahını çeken kişi kadının masasındaki iki gence kurşun yağdırırken, gençlerden biri öldü diğeri ağır yaralandı.
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