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İstanbul’da galeri kurşunlandı! Vatandaşların kaçışmaları kamerada

İstanbul’da galeri kurşunlandı! Vatandaşların kaçışmaları kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 11:53
Ataşehir'de bir galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı düzenleyen şahısların kullandığı araç ve olay sırasında vatandaşların kaçışmaları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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