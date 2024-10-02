İstanbul’da galeri kurşunlandı! Vatandaşların kaçışmaları kamerada

Ataşehir'de bir galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı düzenleyen şahısların kullandığı araç ve olay sırasında vatandaşların kaçışmaları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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