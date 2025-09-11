11 Eylül 2025, Perşembe

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.09.2025 10:40
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlandıkları tespit edilen 8 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
