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İstanbul'da fırtına uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 08:52
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı var. Balkanlar'dan yeni soğuk hava dalgası geliyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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